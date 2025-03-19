Bodrum'da 3 aracın karıştığı kazada 2 kişi yaralandı
Kaynak: AA
Muğla'nın Bodrum ilçesinde 3 aracın karıştığı kazada 2 kişi yaralandı.
Milas-Bodrum kara yolu Çamlık istikametinde sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 72 ABC 343 plakalı otomobil, karşı şeride geçerek taksi ve hafif ticari araca çarparak devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan 2 kişi, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
Öte yandan kaza anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Görüntüde, kontrolden çıkarak takla atan otomobilin karşı şeride geçmesi ve diğer araçlara çarpması yer alıyor.