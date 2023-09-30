Bodrum'da 4.1 büyüklüğünde deprem
AFAD'ın açıkladığı verilere göre saat 12.38'de merkez üssü Muğla'nın Bodrum ilçesi olan 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Muğla'da merkez üssü Bodrum olan 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yöentimi Başkanlığı'nın (AFAD) sosyal medya hesabından depreme ilişkin açıklama yapıldı.
Açıklamada, Muğla'nın Bodrum ilçesinde 4.1 büyüklüğünde bir depremin olduğu belirtildi.
AFAD'ın açıkladığı verilere göre, deprem saat 12.38'de meydana geldi.
Depremin derinliği ise 6.28 kilometre olarak ölçüldü.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) September 30, 2023
Büyüklük:4.1 (Mw)
Yer:Ege Denizi - [19.95 km] Bodrum (Muğla)
Tarih:2023-09-30
Saat:12:38:52 TSİ
Enlem:36.939 N
Boylam:27.051 E
Derinlik:6.28 km
Detay:https://t.co/5zNxIfPgNV@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi