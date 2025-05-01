Bodrum'da 4.1 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi verilerine göre, saat 02.48’te Muğla'nın Bodrum ilçesinde 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

7 kilometre derinlikte meydana gelen deprem, Bodrum’un yanı sıra çevre ilçelerde de hissedildi.

Öte yandan ilk belirlemelere göre, depremde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.