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Bodrum'da 4.1 büyüklüğünde deprem

Muğla'nın Bodrum ilçesinde Richter ölçeğine göre, 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremde ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

Güncel
  • 01.05.2025 09:43
  • Giriş: 01.05.2025 09:43
  • Güncelleme: 01.05.2025 09:53
Kaynak: DHA
Bodrum'da 4.1 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi verilerine göre, saat 02.48’te Muğla'nın Bodrum ilçesinde 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

7 kilometre derinlikte meydana gelen deprem, Bodrum’un yanı sıra çevre ilçelerde de hissedildi.

Öte yandan ilk belirlemelere göre, depremde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

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