Ajans Haberleri
Kaynak: DHA
Bodrum'da 43 kaçak göçmen ile 1 organizatör yakalandı

Fırat AKAY/BODRUM(Muğla), (DHA)- MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde yurt dışına çıkmaya çalışan lastik bottaki 43 kaçak göçmen ile 1 organizatör yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı, önceki gün saat 20.25'te Bodrum açıklarında kaçak göçmen olduğu bilgisini aldı. Ekipler, lastik botta 9'u çocuk 43 kaçak göçmen ile 1 organizatörü yakalayarak kıyıya çıkardı. Kaçak göçmenler İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edilirken, organizatör hakkında işlem başlatıldı. (DHA)

