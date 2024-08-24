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Bodrum'da amatör balıkçılar 2,5 metrelik orkinos yakaladı

Ajans Haberleri
  • 24.08.2024 23:16
  • Giriş: 24.08.2024 23:16
  • Güncelleme: 24.08.2024 23:16
Kaynak: AA
Bodrum'da amatör balıkçılar 2,5 metrelik orkinos yakaladı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde balıkçıların oltasına 2,5 metre uzunluğunda orkinos takıldı.

4 amatör balıkçı, Gölköy Mahallesi'nden Türkbükü-Didim açıklarında balık avına çıktı.

Balıkçılar, bir süre sonra oltalarına takılan balığı tekneye çekmek için uğraş verdi.

Sonunda tekneye çıkarılan balığın 2,5 metre uzunluğunda, 376 kilogram ağırlığında orkinos olduğunu gören balıkçılar şaşkınlık yaşadı.

Gölköy Limanı'nda vinç yardımıyla tekneden alınan orkinosa yurttaşlar yoğun ilgi gösterdi.

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