Bodrum'da Amedspor taraftarına saldırı

1. Lig’de Bodrum FK ile Amedspor arasında oynanan ve 0-0 biten karşılaşma öncesi ile sonrasında, Amedspor taraftarlarına yönelik saldırı kamuoyunda tepkiyle karşılandı.

Maç öncesinde stadyum çevresinde Amedspor taraftarlarının hedef alındığı bir saldırı yaşandı ve bir kadın taraftarın yaralandığı bilgisi paylaşıldı. Yaralanan taraftarın Gülizar Özdemir olduğu bildirildi.

Amedspor Kulübü Başkanı Nahit Eren, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada saldırıyı kınadı.

"TEDBİR ALINSIN"

Yaralanan taraftarla telefonla görüştüğünü, tedavi sonrası evine doğru yola çıktığını öğrendiğini belirterek sorumluların tespit edilmesi ve benzer olayların tekrar etmemesi için tedbir alınması çağrısında bulundu.

Kulüp yönetimi de açıklamasında, karşılaşma öncesi başlayan olayların maç sonrası devam ettiğini, yaralanan taraftarlar olduğunu ve güvenlik tedbirlerinin yetersiz kaldığını savundu; gerekli hukuki süreçlerin başlatılacağını duyurdu.

Öte yandan Amedspor taraftarı adına paylaşılan bazı açıklamalarda, maç sonrası dönüş güzergahında otobüslerin saldırıya uğradığı ve güvenlik güçlerinin müdahalesinde yaralanmalar yaşandı.

DEM Parti Milletvekili Serhat Eren de sosyal medya paylaşımında saldırılara tepki göstererek İçişleri Bakanlığı’na “Etkin soruşturma” yürütülmesi çağrısında bulundu.