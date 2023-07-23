Giriş / Abone Ol
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi

Bodrum'da asfalt yarıldı, içine araç düştü

Ajans Haberleri
  • 23.07.2023 15:39
  • Giriş: 23.07.2023 15:39
  • Güncelleme: 23.07.2023 15:39
Kaynak: İHA
Abone Olgoogle-news
Bodrum'da asfalt yarıldı, içine araç düştü

Bodrum’un içme ve kullanma suyunun sağlandığı isale hattı yine patladı. Oluşan büyük çukura ise bir araç düştü.

Akyarlar Mahallesi’nde yolun altından geçen su ana isale hattı patladı.

Patlaktan akan sular caddeyi göle çevirirken, patlamayla oluşan dev çukura ise bir araç düştü.

Sürücü, araçtan dışarı güçlükle çıkabildi.

İsale hattındaki su, MUSKİ tarafından kapatılırken, çukurda mahsur kalan aracın kurtarılması için çalışma başlatıldı.

Akyarlar bölgesinde su kesintisi yaşanmaya başladı. 

BirGün'e Abone Ol