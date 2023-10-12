Bodrum'da aydınlatma direği ile istinat duvarı arasına sıkışan motosiklet sürücüsü öldü
Kaynak: AA
Muğla'nın Bodrum ilçesinde, aydınlatma direği ile istinat duvarı arasına sıkışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.
Konacık Mahallesi Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi'nde motosikletinin hakimiyetini kaybeden Cengizhan Kır yol kenarındaki aydınlatma direği ile sitenin istinat duvarı arasında sıkıştı.
İhbar üzerine kaza yerine ulaşan 112 Acil Sağlık ekibi Kır'ın öldüğünü belirledi.
Kır'ın cenazesi polis ve savcının incelemesinin ardından otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumuna gönderildi.
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