Bodrum'da bağlı olduğu iskelede su alan yatın bir bölümü battı

Ajans Haberleri
  • 19.10.2025 22:16
Kaynak: AA
MUĞLA (AA) - Muğla'nın Bodrum ilçesinde iskeleye bağlı yatın su alması sonucu bir bölümü battı.

​​​​​​​Gümbet İskele Yat Yanaşma Yeri'nde, henüz bilinmeyen nedenle su aldığı belirtilen 31 metrelik bir motor yatın arka kısmı sulara gömüldü.

Muğla Büyükşehir Belediyesince işletilen iskelede ekipler, bir kısmı batan yatın çevresini yüzer bariyerle çevirerek akaryakıt sızıntısına karşı önlem aldı.

Ön kısmı su üzerinde duran yatla ilgili Bodrum Bölge Liman Başkanlığı tarafından kurtarma çalışması yapılacağı öğrenildi.

