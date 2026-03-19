Bodrum'da bayram hareketliliği: Son 24 saatte 25 bin araç girdi

Türkiye'nin önemli turizm destinasyonlarından Bodrum'da Ramazan Bayramı öncesi hareketlilik başladı. Son 24 saatte 25 bin araç ilçeye girdi. Torba Uygulama Noktası'nda Bodrum Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı trafik ve asayiş ekipleri denetim yaptı.

Bu kapsamda, ekipler tarafından trafik yönünden araçlar sorgulanırken, asayiş yönünden de narkotik köpeği 'Tina'nın' desteğiyle aramalar yapıldı.

Denetimlere Bodrum Kaymakamı Ali Sırmalı, İlçe Jandarma Komutanı Kamil İncebacak, İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Darendeli ve Bodrum Sahil Güvenlik Karakol Komutanı Raşit Gödelek katıldı.

Protokol heyeti kontrolü yapılan araçlarda halkın bayramını kutladı ve trafik kuralları konusunda uyarılarda bulundu. Yarımada genelinde açık olan 294 oteldeki doluluk oranının yüzde 50 civarında olduğu belirtildi.

Öte yandan, Milas-Bodrum Havalimanı iç hatlarından ise 14 ek uçuş seferinin yapılacağı belirtildi.