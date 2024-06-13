Bodrum'da bayram tatili trafiği erken başladı

Bodrum'da Kurban Bayramı tatili başlamadan trafik başladı. 9 günlük bayramı tatilini fırsat bilen yerli turist Bodrum'a tatil başlamadan akın etmeye başladı. Araçlarıyla ilçeye gelenler uzun kuyruklar oluşturdu, trafik felç oldu.

Yaz tatili ve 9 günlük Kurban Bayramı tatilinin aynı zamana denk gelmesi yerli turistin Bodrum'a akın etmesine sebep oldu. Cuma günü başlayacak olan Kurban Bayramı tatiline 1 gün kala Bodrum'da trafik kuyrukları oluşmaya başladı.

Tatile 1 gün önceden araçlarıyla gelen 2'nci konut sahipleri ve otelde konaklayacak olan yerli turist Bodrum'da trafiği durma noktasına getirdi. Uzun araç kuyruklarının oluştuğu ilçede özellikle ana yolda oluşan trafik kuyruğu dikkatlerden kaçmadı.

İLÇENİN NÜFUSUNUN 1 MİLYONU BULMASI BEKLENİYOR

Kurban Bayramı tatili boyunca ilçenin nüfusunun 1 milyonu bulacağı ön görülüyor. Birçok otelin doluluk oranları yüzde 90'lara çıktığı da öğrenildi. Bodrum Kaymakamlığı ilçeye takviye polis getirttirdi.

Bodrum Belediyesi saha ekiplerinin ise 24 saat esaslı çalışacağı öğrenildi. Uçak ve otobüs firmaları ise Bodrum'a ek sefer koydukları öğrenildi. İlçeye 24 saat içerisinde 20 bin aracın giriş yaptığı öğrenildi.