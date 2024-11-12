Bodrum'da bir şahıs, tartıştığı ağabeyinin marketini yaktı: 1 ölü, 5 yaralı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, çıkan kavgada benzin dökülerek ateşe verilen işletmedeki 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

Çarşı Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'ndeki bir marketi işleten 49 yaşındaki Hakan S. ile 47 yaşındaki Erkan S. isimli iki kardeş arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Erkan S. iddiaya göre, yanında getirdiği benzin bidonuyla market içindeki ofis ve ev olarak kullanılan odayı ateşe verdi.

Çıkan yangında Hakan S, işletmede bulunan oğulları 15 yaşındaki Y.H.S., 23 yaşındaki Y.E.S., 44 yaşındaki Ö.Ş., market çalışanı 24 yaşındaki S.U. ile Erkan S. yaralandı.

112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı. İşletmedeki yangın ise bölgeye gelen itfaiye ekiplerince söndürüldü.

1 KİŞİ ÖLDÜ, BİR KİŞİNİN DURUMU AĞIR

Bodrum Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan durumu ağır olan Hakan S, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Diğer yaralıların tedavilerinin devam ettiği, Erkan S'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Öte yandan Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı çok sayıda ekip de olay yeri ve çevresinde inceleme yaptı.