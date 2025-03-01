Bodrum'da çevreyi kirleten kişilere ve firmalara 2,1 milyon lirayı aşkın ceza
Muğla'nın Bodrum ilçesinde son 6 ayda çevreye kirleten 902 kişiye ve iki firmaya, 2,1 milyon lirayı aşkın ceza uygulandı.
Kaynak: AA
Bodrum'da çevreyi kirleten kişilere ve firmalara 2,1 milyon lirayı aşkın ceza kesildi.
Bodrum Belediyesinden yapılan açıklamada, zabıta ekiplerince ilçe genelinde çevreyi kirleten kişilerin ve firmaların tespit edildiği belirtildi.
Son 6 ayda gerçekleştirilen denetimlerde, cadde ve sokaklara izmarit atan 902 kişi ile çevre kirliliğine yol açan iki firmaya toplam 2 milyon 153 bin 640 lira ceza kesildiği aktarıldı.
Çevre temizliğine yönelik denetimlerin resmi ve sivil ekiplerin katılımıyla devam edeceği duyuruldu.