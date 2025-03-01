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Bodrum'da çevreyi kirleten kişilere ve firmalara 2,1 milyon lirayı aşkın ceza

Muğla'nın Bodrum ilçesinde son 6 ayda çevreye kirleten 902 kişiye ve iki firmaya, 2,1 milyon lirayı aşkın ceza uygulandı.

Güncel
  • 01.03.2025 19:50
  • Giriş: 01.03.2025 19:50
  • Güncelleme: 01.03.2025 19:53
Kaynak: AA
Bodrum'da çevreyi kirleten kişilere ve firmalara 2,1 milyon lirayı aşkın ceza
AA

Bodrum'da çevreyi kirleten kişilere ve firmalara 2,1 milyon lirayı aşkın ceza kesildi.

Bodrum Belediyesinden yapılan açıklamada, zabıta ekiplerince ilçe genelinde çevreyi kirleten kişilerin ve firmaların tespit edildiği belirtildi.

Son 6 ayda gerçekleştirilen denetimlerde, cadde ve sokaklara izmarit atan 902 kişi ile çevre kirliliğine yol açan iki firmaya toplam 2 milyon 153 bin 640 lira ceza kesildiği aktarıldı.

Çevre temizliğine yönelik denetimlerin resmi ve sivil ekiplerin katılımıyla devam edeceği duyuruldu.

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