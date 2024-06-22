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Bodrum'da çıkan yangında evdeki üç kedi ve yavruları kurtarıldı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde çıkan yangında, evdeki 3 kedi ile yavruları kurtarıldı.

Ajans Haberleri
  • 22.06.2024 22:07
  • Giriş: 22.06.2024 22:07
  • Güncelleme: 22.06.2024 22:07
Kaynak: AA
Bodrum'da çıkan yangında evdeki üç kedi ve yavruları kurtarıldı

Dirmil Mahallesi Sporkent 1 Siesi'nde üç katlı evin üçüncü katından alevlerin yükseldiği ihbarını alan Muğla Büyükşehir Belediyesi Bodrum İtfaiye Grup Amirliği ekipleri belirtilen adrese gitti.

Ekipler tarafından müdahale edilerek söndürülen yangın sonucunda evde büyük çapta hasar meydana geldi.

Yangın sırasında evdeki 3 kedi ve üç kedi yavrusu kurtarıldı.

Yapılan ilk incelemede yangının, prizde takılı bırakılan çoğaltıcıdan çıktığı belirlendi.

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