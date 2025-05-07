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Bodrum'da ciple çarpışan motosikletteki 2 kişi yaralandı

Kaza anı, bir iş yerinin güvenlik kamerasınca görüntülendi

Ajans Haberleri
  • 07.05.2025 18:59
  • Giriş: 07.05.2025 18:59
  • Güncelleme: 07.05.2025 18:59
Kaynak: AA
Bodrum'da ciple çarpışan motosikletteki 2 kişi yaralandı

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Bodrum ilçesinde, cip ile motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Hüseyin T. idaresindeki 48 AIZ 384 plakalı motosiklet, Cevat Şakir Mahallesi'ndeki yolda Ceylan B. yönetimindeki 34 GS 0090 plakalı ciple çarpıştı.

Kazada motosikletten fırlayan sürücü Hüseyin T. ile motosikletteki Osman A. yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarın ardından bölgeye gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Kaza anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca görüntülendi.

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