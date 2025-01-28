Bodrum'da çöpte bulunan 'Bambi Pamuk' 24 gün sonra öldü

Fırat AKAY/BODRUM (Muğla), (DHA)- MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde çöp konteynerinde bulunan ve tedavi için İstanbul'a götürülen 'Bambi Pamuk' isimli köpek, 24 gün sonra beyin iltihabı sonucu öldü.

Olay, 3 Ocak'ta Yahşi Mahallesi Eren Sokak'ta meydana geldi. Bodrum Belediyesi temizlik ekipleri, bir konteyneri çöp kamyonuna boşaltacakları sırada içerisine atılmış bir köpek olduğunu fark etti. Sıkıştırma makinesini durduran ekipler, bitkin haldeki köpeği çıkararak veteriner hekime teslim etti. Bodrum'da özel bir klinikte tedaviye alınan köpek ileri bir tedavi için İstanbul'a götürüldü. 24 gün sonra 'Bambi Pamuk' ismi verilen köpekten acı haber geldi. Köpeğin dün beyin iltihabı sonucu öldüğü bildirildi. (DHA)

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