Bodrum'da deniz dibi temizliği Küçükbük Koyu'nda sürdü

Muğla'nın Bodrum ilçesinde "Denize en çok mavi yakışır" sloganıyla düzenlenen deniz dibi temizliği, Küçükbük Koyu'nda devam etti.

Ajans Haberleri 12.08.2023 13:02 Giriş: 12.08.2023 13:02

Güncelleme: 12.08.2023 13:03 Kaynak: AA

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