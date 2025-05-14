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Bodrum'da deniz dibi temizliği yapıldı

Denizden sadece 50 kilogram atık çıkması etkinliğe katılanları sevindirdi

Ajans Haberleri
  • 14.05.2025 16:49
  • Giriş: 14.05.2025 16:49
  • Güncelleme: 14.05.2025 16:49
Kaynak: AA
Bodrum'da deniz dibi temizliği yapıldı

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Bodrum ilçesinde düzenlenen etkinlikte dalgıçlar, deniz dibindeki atıkları çıkardı.

Bodrum Belediyesince "Denize En Çok Mavi Yakışır" sloganıyla 11 yıldır sürdürülen temizlik çalışmalarına bu sene Kumbahçe Sahili'nden başlandı.

Belediye çalışanlarından oluşan gönüllü dalış ekibinin yer aldığı temizlikte, denizden çıkarılan yaklaşık 50 kilogram atık, meydanda sergilendi. Çıkarılan atık miktarının az olması katılımcıları sevindirdi.

Etkinliğe Bodrum Belediyesi Genel Koordinatörü Emel Çakaloğlu ve Meclis Üyesi Candan Topdemir'in aralarında bulunduğu belediye yetkilileri katıldı.

Deniz dibi temizlik çalışması, 21 Mayıs'ta Gümbet Mahallesi'nde devam edecek.

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