Bodrum'da deniz kazası geçiren AKP Genel Başkan Yardımcısı Hasan Basri Yalçın hastaneye kaldırıldı

AKP Genel Başkan Yardımcısı ve İnsan Hakları Başkanı Hasan Basri Yalçın, Bodrum'da denizde kaza geçirdi. Yalçın, hastaneye kaldırıldı.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, AKP Genel Başkan Yardımcısı ve İnsan Hakları Başkanı Hasan Basri Yalçın’ın kaza geçirdiğini duyurdu.

Memişoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Yalçın’ın ivedilikle tedavi altına alındığını belirtti.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, “Çok şükür, şu anda genel durumu iyi. Takip ve tedavisi devam etmektedir. Kendilerine geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, Rabb’imden acil şifalar diliyorum” ifadelerini kullandı.