Bodrum'da denizde ceset bulundu
Muğla'nın Bodrum ilçesinde denizde bir ceset bulundu. Cesedin 24 Ekim'de batan teknedeki göçmenlerden birine ait olduğu tahmin ediliyor.
Kaynak: AA
Akyarlar Mahallesi açıklarında seyreden Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, deniz yüzeyinde bir cesetle karşılaştı.
Kimliği ve cinsiyeti belirlenemeyen ceset, otopsi için Bodrum Devlet Hastanesi morguna götürüldü.
Cesedin, 24 Ekim'de Ortakent açıklarında batan teknedeki göçmenlerden birine ait olduğu tahmin ediliyor.