Bodrum'da denizde ceset bulundu

Muğla'nın Bodrum ilçesinde denizde bir ceset bulundu. Cesedin 24 Ekim'de batan teknedeki göçmenlerden birine ait olduğu tahmin ediliyor.

Güncel
  • 08.11.2025 19:02
  • Giriş: 08.11.2025 19:02
  • Güncelleme: 08.11.2025 19:06
Kaynak: AA
Bodrum'da denizde ceset bulundu
Fotoğraf: AA / Arşiv

Muğla'nın Bodrum ilçesinde denizde ceset bulundu.

Akyarlar Mahallesi açıklarında seyreden Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, deniz yüzeyinde bir cesetle karşılaştı.

Kimliği ve cinsiyeti belirlenemeyen ceset, otopsi için Bodrum Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Cesedin, 24 Ekim'de Ortakent açıklarında batan teknedeki göçmenlerden birine ait olduğu tahmin ediliyor.

