Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Bodrum'da devrilen motosikletteki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Ajans Haberleri
  • 21.12.2025 17:02
  • Giriş: 21.12.2025 17:02
  • Güncelleme: 21.12.2025 17:02
Kaynak: AA
Bodrum'da devrilen motosikletteki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Bodrum ilçesinde motosikletin devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

M.D. (16) idaresindeki 48 AZE 446 plakalı motosiklet, Kapuz Caddesi'nde devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücüyle motosiklette bulunan Halil A. (22), sağlık ekiplerince ilçedeki hastanelere kaldırıldı.

Halil A., hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

BirGün'e Abone Ol