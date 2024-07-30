Bodrum'da doktoru darbeden saldırgan tutuklandı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde doktor Mustafa Hürkal Tezvar'a şiddet uygulayan E.S. tutuklandı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde aile sağlığı merkezinde görevli doktoru darbettiği iddiasıyla gözaltına alınan kişi tutuklandı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan E.S. ile kız kardeşi Ö.S.A, hastanedeki sağlık kontrollerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlılardan E.S. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, kardeşi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

12 No'lu Aile Sağlığı Merkezi'nde görevli Dr. Mustafa Hürkal Tezvar, dün hasta yakınlarının şiddetine maruz kalmış ve fenalaşınca hastaneye kaldırılmıştı.

Kalp hastası olduğu ve kalp pili taşıdığı belirtilen Tezvar, yoğun bakım servisinde tedavi altına alınmıştı. Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Muğla’nın Bodrum ilçesinde görevi başındayken şiddete maruz kalan Aile Hekimi Dr. Mustafa Hürkal Tezvar, hastaneye kaldırılmıştır. Hekimimizin yoğun bakımda tedavisi devam etmektedir” denilmişti.