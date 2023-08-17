Bodrum'da gıda zehirlenmesi şüphesiyle 17 kişi hastanelere başvurdu

Muğla'nın Bodrum ilçesinde gıda zehirlenmesi şüphesiyle 17 kişinin hastanelere başvurduğu bildirildi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, ilçede faaliyet gösteren bir işletmeye, yaşanan gıda zehirlenmesi nedeniyle İl Müdürlüğü tarafından gece operasyonu düzenlendi.

İşletmenin üretim merkezinin bulunduğu Milas ilçesinde de ekipler denetim yaptı. İşletmeden gıda numuneleri alınarak analizleri yapılmak üzere laboratuvara gönderildi.

Bodrum Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastanelere başvuran 17 kişiyi tedavi sürecinde ziyaret ederek sağlık durumları hakkında bilgi aldı. Tedavisi süren vatandaşların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.