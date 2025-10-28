Bodrum'da göçmenleri taşıyan botun batmasına ilişkin 9 kişi hakkında karar

Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında lastik botun batması sonucu 16 göçmen ile göçmen kaçakçısı olduğu değerlendirilen 1 kişinin ölmesiyle ilgili gözaltına alınan 17 kişiden 9'u tutuklandı.

Emniyetteki işlemler sonrası Bodrum Adliyesi'ne sevk edilen 17 kişiden 3'ü, savcılık sorgusunun ardından salıverildi.

9'u çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, 5'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Ada Burnu mevkisinde 24 Ekim'de yurt dışına çıkmaya çalışan göçmenlerin bulunduğu lastik bot batmış, bölgeye sevk edilen sahil güvenlik ekipleri denizde boğulma tehlikesi geçiren 2 göçmeni kurtarmıştı.

Bölgede yapılan arama kurtarma çalışmalarında 16 göçmen ile göçmen kaçakçısı olduğu değerlendirilen kişinin cansız bedenine ulaşılmıştı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatmış, olayla bağlantısı olduğu tespit edilen 17 kişi Muğla merkezli 4 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonla yakalanmıştı.