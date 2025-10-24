Bodrum'da göçmenleri taşıyan tekne battı: 7 kişi hayatını kaybetti

Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında teknenin batması sonucu ilk belirlemelere göre 7 göçmen öldü, 2 kişi kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, Ortakent açıklarında yasa dışı göçmenlerin bulunduğu teknenin battığı ihbarı üzerine bölgeye 4 Sahil Güvenlik botu, Sahil Güvenlik dalış timi, Sahil Güvenlik helikopteri ile çok sayıda ekip sevk edildi.

Çalışmalar sonucu denizde boğulma tehlikesi geçiren 2 göçmen, Sahil Güvenlik Komutanlığı unsurlarınca kurtarıldı.

İlk belirlemelere göre 7 kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

Ekiplerin bölgedeki arama kurtarma çalışması sürüyor.