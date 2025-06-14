Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Bodrum'da hafif ticari aracın yayaya çarptığı anlar güvenlik kamerasında

Ajans Haberleri
  • 14.06.2025 18:37
  • Giriş: 14.06.2025 18:37
  • Güncelleme: 14.06.2025 18:37
Kaynak: AA
Bodrum'da hafif ticari aracın yayaya çarptığı anlar güvenlik kamerasında

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Bodrum ilçesinde hafif ticari aracın yayaya çarptığı anlar güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Sürücüsü henüz öğrenilemeyen 48 AJJ 097 plakalı hafif ticari araç, Mümtaz Ataman Caddesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan Lütfü Köksal A'ya (87) çarptı.

Yaralanan Köksal A, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Öte yandan, kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

BirGün'e Abone Ol