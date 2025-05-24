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Bodrum'da hava ısındı, sahiller hareketlendi

Ajans Haberleri
  • 24.05.2025 14:47
  • Giriş: 24.05.2025 14:47
  • Güncelleme: 24.05.2025 14:48
Kaynak: DHA
Bodrum'da hava ısındı, sahiller hareketlendi

Fırat AKAY/BODRUM,(Muğla), (DHA)- MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde yerli ve yabancı turistler havaların ısınmasıyla kumsalda güneşlenip, denize girdi.

Dünyanın en önemli turizm destinasyonlarından biri olan Bodrum'da, hava sıcaklığının 36, deniz suyu sıcaklığının ise 20,5 dereceyi bulduğu belirtildi. İlçede başta Kumbahçe Paşatarlası olmak üzere Gümbet, Bitez, Ortakent, Gümüşlük ve Türkbükü plajları hareketlendi. Sıcak ve güneşli havayı fırsat bilenler, sahilleri doldurdu. Yerli ve yabancı turistler, kumsalda güneşlenip, denize girdi. (DHA)

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