Bodrum'da hava sıcaklığı 38 dereceye ulaştı, plajlar doldu

Fırat AKAY/BODRUM, (Muğla), (DHA)- MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, hava sıcaklığı 38 dereye ulaşırken, yerli ve yabancı turistler plajları doldurdu.

Dünyanın en önemli turizm destinasyonlarından biri olan Bodrum'da sıcak hava etkili oldu. Hava sıcaklığının 38 derecelere çıktığı ilçede, hissedilen sıcaklık yüzde 65 nem ortalaması ile 41 derecelerde seyretti. Deniz suyu sıcaklığı ise 27 derece olarak ölçüldü.

Sıcaktan bunalanlar, sahillere akın etti. Bazı turistler denize girip serinlerken, bazıları ise şezlonglarda dinlenip güneşlenmeyi tercih etti. Ortakent Sahili’nde tüm plaj şemsiyelerinin dolu olduğu görüldü.

Öte yandan Bitez, Gümbet, Kumbahçe, Türkbükü'ndeki plajlarda da yoğunluk yaşandı. (DHA)

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