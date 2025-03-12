Bodrum'da Hazine arazisine inşa edilen 2 kaçak yapıda yıkım başlatıldı

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Bodrum ilçesinde, Hazine arazisine yapıldığı belirlenen 2 kaçak yapıda yıkım işlemi başlatıldı.

Bodrum Kaymakamlığı Milli Emlak Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Güvercinlik Mahallesi'nde mülkiyeti Hazineye ait taşınmazlar üzerinde iki ayrı noktada kaçak yapı olduğunun belirlenmesi üzerine, bölgeye ekipler sevk edildi.

Kaçak yapıların yıkım işlemlerine, Milli Emlak Müdürlüğünün gözetiminde Bodrum Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü ekiplerince başlandı.