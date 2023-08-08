Bodrum'da içme suyu ana isale hattı patladı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde içme suyu hattı patladı.

Yahşi Mahallesi'nde içme suyu ana isale hattında henüz belirlenemeyen bir nedenle patlama yaşandı. Bu sebeple Ortakent-Bitez istikametinde yolda büyük çapta göçük oluştu.

Hat patladığı sırada yoldan geçen bir motosiklet, suyun tazyikiyle devrildi. Yaralanan motosiklet sürücüsü 112 Acil Servis ekibince Bodrum Devlet Hastanesine kaldırıldı.

​​​​​​​Yolda belediye ekiplerince onarım çalışması başlatılacağı öğrenildi.