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Bodrum'da içme suyu hattında patlama oldu, kara yolu trafiğe kapatıldı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde karayolundan geçen içme suyu ana isale hattında meydana gelen patlama nedeniyle yol trafiğe kapatıldı.

Güncel
  • 04.05.2024 00:02
  • Giriş: 04.05.2024 00:02
  • Güncelleme: 04.05.2024 00:04
Kaynak: AA
Bodrum'da içme suyu hattında patlama oldu, kara yolu trafiğe kapatıldı
AA

Muğla'da Torba-Gündoğan kara yolu Torba Kavşağı istikametinde kara yolundan geçen içme suyu ana isale hattında henüz bilinmeyen bir nedenle patlama meydana geldi. 

Patlamanın ardından yolda çökme oldu, tonlarca su çevreye aktı.

İhbar üzerine bölgeye gelen belediye ve polis ekipleri, bölgede güvenlik tedbiri aldı, yolu kontrollü olarak trafiğe kapattı.

Hatta belediye ekiplerince onarım çalışması yapılacak.

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