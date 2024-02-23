Bodrum'da içme suyu isale hattı patladı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde içme suyu ana isale hattında patlama meydana geldi.

Yahşi Mahallesi Kargı Caddesi'nden geçen isale hattında meydana gelen patlamanın şiddetiyle asfalt yarıldı, yolda büyük çapta göçük oluştu.

Daha önce de tekrarlanan olayın ardından caddedeki bir lojmanı ve bahçelerini su bastı.

Muğla Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü ekipleri, hattaki suyu kapatarak onarım çalışması başlattı.

Öte yandan patlamayı bir sitenin güvenlik kamerası kaydetti.