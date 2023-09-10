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Bodrum'da içme suyu isale hattında patlama

Patlamanın oluştuğu anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına da yansıdı

Ajans Haberleri
  • 10.09.2023 22:50
  • Giriş: 10.09.2023 22:50
  • Güncelleme: 10.09.2023 22:50
Kaynak: AA
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Bodrum'da içme suyu isale hattında patlama

Muğla'nın Bodrum ilçesinde içme suyu ana isale hattında patlama meydana geldi.

Bitez Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda akşam saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle patlama yaşandı.

Patlamanın şiddetiyle asfalt yarılırken, yolda büyük çapta göçük oluştu.

Daha önce birçok kez tekrarlandığı öğrenilen olayın ardından cadde üzerindeki bazı işletmelerin bahçelerini su bastı.

Yolda belediye ekiplerince onarım çalışması başlatıldı.

Öte yandan patlama anları bir iş yerinin güvenlik kamerasınca da görüntülendi.

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