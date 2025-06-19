Bodrum'da iki motosikletli çarpıştı: 2 sürücü de hayatını kaybetti

Muğla'nın Bodrum ilçesinde iki motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.

Müjdat K'nin kullandığı motosiklet, Turgutreis Akyarlar yolunda, Erhan G. yönetimindeki motosikletle çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan iki sürücü de ambulansla hastaneye kaldırıldı. Sürücüler, hastanedeki müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.