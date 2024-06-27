Bodrum'da isale hattı patladı: 36 saat su kesintisi yaşanacak
Bodrum'da ana isale hattında meydana gelen patlama nedeniyle yolda büyük çapta çukur oluştu. Bölgede onarım çalışması başlatıldı. Öte yandan, 12 mahallede 36 saat su kesintisinin meydana geleceği belirtildi.
Muğla'nın Bodrum ilçesinde, içme suyu isale hattının patlaması nedeniyle yolda büyük çapta çukur oluştu.
Olay, gece saatlerinde meydana geldi. Bodrum-Gündoğan kara yolu Gölköy Mahallesi girişindeki içme suyu isale hattı henüz belirlenemeyen nedenle patladı.
İsale hattının patlamasının ardından kara yolunda büyük çapta çukur oluştu. Tazyikli su nedeniyle araçlar yolda güçlükle ilerledi. Jandarma ekiplerince bölgede güvenlik tedbiri alındı.
Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü ekipleri bölgede onarım çalışması başlatırken, 12 mahallede 36 saatlik su kesintisi yaşanacağı kaydedildi.