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Bodrum'da isale hattı patladı

Ajans Haberleri
  • 21.08.2023 12:10
  • Giriş: 21.08.2023 12:10
  • Güncelleme: 21.08.2023 12:11
Kaynak: DHA
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Bodrum'da isale hattı patladı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, içme suyu ana isale hattında patlama meydana geldi.

Torba - Gölköy yolu üzerinde saat 09.30 sıralarında ana isale hattı patladı. Yer altından çıkan tazyikli su, metrelerce havaya yükseldi.

İhbar üzerine bölgeye polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Muğla Su Kanalizasyon İdaresi (MUSKİ) ekiplerince hatta giden su kesilip, patlağın olduğu noktada tamir çalışması başlatıldı.

Polis ve jandarma ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, trafik tek şeritten kontrollü olarak sağlandı. Suyun metrelerce havaya yükseldiği anları sürücüler cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

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