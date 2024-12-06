Bodrum'da istinat duvarı çöktü, park halindeki otomobil ile 1 ev zarar gördü

Muğla'nın Bodrum ilçesinde sağanak nedeniyle bir sitenin istinat duvarı, park halindeki otomobilin üzerine çöktü. Kayan toprak nedeniyle bir evde de hasar oluştu.

Bodrum'da saat 02.00 sıralarında etkili olan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. Sağanak nedeniyle Kumbahçe Mahallesi Atatürk Caddesi'ndeki bir sitenin istinat duvarı, park halindeki 34 KH 9443 plakalı otomobilin üzerine çöktü.

Duvarın çökmesiyle birlikte kayan toprak parçaları ve devrilen ağaçlar nedeniyle sitedeki 3 katlı bir apartmanın birinci katı zarar gördü, park halindeki başka bir otomobilin ise ön tekerleri askıda kaldı. İhbarla bölgeye zabıta ekipleri sevk edildi.

Bölge şeritle kapatılırken, ekipler inceleme başlatıldı. Çökme nedeniyle tekerleri askıda kalan otomobil, çekiciyle bulunduğu yerden alındı. Bodrum Kaymakamı Mustafa Çit de olay yerine gelerek inceleme yaptı, yetkililerden bilgi aldı.