Bodrum'da kaçakçılık operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ile Bodrum KOM Büro Amirliği ekipleri, Mumcular Mahallesi Karaova mevkisinde S.A. ve A.K'nin işletmelerinde sigara üretip satış yaptığı bilgisi üzerine operasyon düzenledi.

Operasyonda, 90 gümrük kaçağı sigara, 73 elektronik sigara likiti, 50 paket makarona sarılmış vaziyette kaçak sigara, 2 kilo 550 gram sarmalık kıyılmış tütün, 6 meyve aromalı elektronik sigara ele geçirildi.

Şüpheliler gözaltına alındı.