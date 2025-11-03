Giriş / Abone Ol
Bodrum'da karaya oturan yelkenli tekne kurtarıldı

Ajans Haberleri
  03.11.2025
  • Giriş: 03.11.2025 22:46
  • Güncelleme: 03.11.2025 22:46
Kaynak: AA
MUĞLA (AA) - Muğla'nın Bodrum ilçesinde karaya oturan yaklaşık 40 metrelik yelkenli tekne sahil güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

Eskiçeşme Mahallesi Haremtan Koyu'nda bir yelkenli, seyir halindeyken sığlık alanda karaya oturdu.

Tekne kaptanının yaptığı çalışmaya rağmen sığlık alandan çıkamaması nedeniyle durum, Bodrum Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bildirildi.

Ekiplerin çalışmasıyla bölgeden kurtarılan yelkenlide hasar meydana geldiği bildirildi.

