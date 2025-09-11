Bodrum'da kayalıklara çarpan motoryattaki 2 kişi kurtarıldı

Giriş / Abone Ol
Ajans Haberleri
  • 11.09.2025 17:00
  • Giriş: 11.09.2025 17:00
  • Güncelleme: 11.09.2025 17:00
Kaynak: AA
MUĞLA (AA) - Muğla'nın Bodrum ilçesinde arızalanıp kayalıklara çarpan motoryattaki 2 kişi kurtarıldı.

Yalıkavak Mahallesi açıklarında 2 kişinin bulunduğu 22 metrelik motoryat, arızalandıktan sonra sürüklenip kayalıklara çarparak durdu.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Bodrum Bölge Liman Başkanlığı ekipleri, yattaki 2 kişiyi tahliye etti.

Motoryatın kayalıklardan kurtarılması için çalışma başlatıldı.

