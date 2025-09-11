Bodrum'da kayalıklara çarpan motoryattaki 2 kişi kurtarıldı
Kaynak: AA
MUĞLA (AA) - Muğla'nın Bodrum ilçesinde arızalanıp kayalıklara çarpan motoryattaki 2 kişi kurtarıldı.
Yalıkavak Mahallesi açıklarında 2 kişinin bulunduğu 22 metrelik motoryat, arızalandıktan sonra sürüklenip kayalıklara çarparak durdu.
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Bodrum Bölge Liman Başkanlığı ekipleri, yattaki 2 kişiyi tahliye etti.
Motoryatın kayalıklardan kurtarılması için çalışma başlatıldı.