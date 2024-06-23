Bodrum'da kıyı işgali eylemi: Otel yetkilileri polis ve basın mensuplarına saldırdı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde kıyı işgallerine karşı yapılan eylemde, bölgeden geçen eylemcilere bir otelin yetkililerinin müdahalesi sonrası arbede yaşandı. Otel yetkilileri, bölgede görev yapan polis ve basın mensuplarına da saldırırken, o anlar kameraya yansıdı.

Güncel 23.06.2024 21:54 Giriş: 23.06.2024 21:54

Güncelleme: 23.06.2024 21:58 Kaynak: DHA

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DHA