Bodrum'da kıyı işgaline karşı sıra dışı eylem

Muğla'nın Bodrum ilçesinde kıyılarda denize giremediklerini belirten yurttaşlar ilçe meydanına havlu, şezlong ve plaj şemsiyesi koyarak güneşlendi.

Türkiye’de kıyıların yasalara aykırı şekilde işletmeler tarafından halka kapatılmasına dönük tepkiler sürüyor.

Bodrum Belediye Meydanı'nda toplanan "Özgür Kıyılar Bodrum İnisiyatifi" üyesi yurttaşlar, "Denize erişim herkesin hakkı", "Kıyılar kimsenin hakkı değildir", "Kıyılar hepimizin" yazılı dövizler açtı.

Halkın kullanması gereken sahili işletmecilerin ecrimisil karşılığında işgal ettiğini dile getiren yurttaşlar, daha sonra meydana havlu, şezlong ve plaj şemsiyesi koyarak bir süre güneşlendi.

Alanda güneş kremi sürüp üzerlerine su döken grup üyelerini çevreden geçen yerli ve yabancı turistlerde izledi.