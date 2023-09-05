Bodrum'da kontrolden çıkıp beton direğe çarpan otomobilin sürücüsü öldü
Kaynak: AA
Muğla'nın Bodrum ilçesinde, kontrolden çıkıp beton direğe çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.
Mert Gen'in (28) kullandığı 52 ADK 367 plakalı otomobil, Güvercinlik Mahallesi'nde yağışla kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak yol kenarındaki beton direğe çarptı.
İhbarın ardından kaza yerine gelen 112 Acil Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, sürücünün yaşamını yitirdiği belirlendi.
Mert Gen'in cenazesi incelemelerin ardından ön otopsi için Bodrum Devlet Hastanesi morguna götürüldü.