Bodrum'da minibüs alev alev yandı

Fırat AKAY/BODRUM (Muğla), (DHA)-MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde park halinde bulunan minibüs alev alev yandı. O anlar kameraya yansırken, yangın itfaiyenin müdahalesi ile söndürüldü.

Gölköy Mahallesi'nde park halinde olan minibüsün motor kısmında, saat 12.00 sıralarında yangın çıktı. Yangın kısa sürede minibüse yayıldı. O anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı. İhbarla bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye tarafından yangın kısa sürede söndürülürken, minibüs demir yığınına döndü. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor. (DHA)

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