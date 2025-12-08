Bodrum'da motosikletlerin çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Bodrum ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi yaralandı.

Turgutreis Mahallesi Mehmet Hilmi Caddesi'nde, plakaları henüz belirlenemeyen S.A'nın kullandığı motosiklet ile Erbil Gürül'ün kullandığı üç tekerlekli motosiklet çarpıştı.

Kazada ağır yaralanan Gürül, kaldırıldığı hastanede müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Diğer yaralının ise tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

Öte yandan kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca görüntülendi.