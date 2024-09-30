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Bodrum'da ot yangını: 2 saatte söndürüldü

Ajans Haberleri
  • 30.09.2024 13:10
  • Giriş: 30.09.2024 13:10
  • Güncelleme: 30.09.2024 13:10
Kaynak: DHA
Bodrum'da ot yangını: 2 saatte söndürüldü

Muğla'nın Bodrum ilçesinde çıkan ot yangını, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle, yaklaşık 2 saatte söndürüldü.

Akyarlar Mahallesi Mandıra mevkisinde saat 09.30 sıralarında ot yangını çıktı. Rüzgarın da etkisiyle yangın hızla yayılırken, ihbar üzerine bölgeye 3 helikopter, 2 uçak, çok sayıda itfaiye aracı ve gönüllü ekipler sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın, yaklaşık 2 saatte kontrol altına alınıp, söndürüldü. Bölgede soğutma çalışması yapılırken, yangının çıkış nedeniyle ilgili soruşturma başlatıldı.

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