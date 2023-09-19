Bodrum'da otel odasında çıkan yangın söndürüldü

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, bir otelin odasında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yahşi Mahallesi'ndeki bir otelin odasından dumanların yükseldiğini görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Otel odasındaki yangın, itfaiye ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangında otel odasında büyük çapta hasar oluştu.

Polis ve itfaiye ekipleri yangının çıkış nedenini tespit edebilmek için inceleme yaptı.