Bodrum'da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü öldü
Kaynak: AA
Muğla'nın Bodrum ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.
Burak Kardaş'ın (25) kullandığı motosiklet, Doktor Mümtaz Ataman Caddesi'nde karşı yönden gelen sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen otomobille çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerinde sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi, Kardaş'ın yaşamını yitirdiğini belirledi.
Kardaş'ın cenazesi, otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
Kaza yerinden kaçtığı belirtilen otomobil sürücüsünün polise teslim olduğu ve gözaltına alındığı öğrenildi.