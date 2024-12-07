Bodrum'da sağanak; cadde ve sokaklar suyla doldu

Meteoroloji 4'üncü Bölge Müdürlüğü, Muğla ve çevresi için kuvvetli sağanak uyarısında bulundu. Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) de turuncu kodlu uyarıda bulundu. Bodrum'da saat 17.00 itibariyle kuvvetli sağanak başladı. Bodrum'da günlük yaşam olumsuz etkilerken; rögarlar taştı, cadde ve sokaklar ise suyla doldu. Debisi yükselen dereler nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşadı. Yağışın önümüzdeki günlerde de etkili olması bekleniyor.