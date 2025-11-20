Giriş / Abone Ol
Bodrum'da sağanak günlük yaşamı olumsuz etkiledi

Ajans Haberleri
  • 20.11.2025 18:15
  • Giriş: 20.11.2025 18:15
  • Güncelleme: 20.11.2025 18:15
Kaynak: AA
MUĞLA (AA) - Muğla'nın Bodrum ilçesinde sağanak etkili oldu.

İlçede akşam saatlerinde başlayan sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, mazgallar taştı. Bazı araç sürücüleri yollarda ilerlemekte güçlük çekti.

Konacık Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda iki otomobil, biriken su nedeniyle yolda mahsur kaldı. Otomobillerden biri sürücünün müdahalesi sonrası yeniden çalışırken diğeri vatandaşların yardımıyla yol kenarına çekildi.

Belediye ekipleri sorun yaşanan bölgelerde çalışma başlattı.

İlçede sağanak, aralıklarla etkisini sürdürüyor.

